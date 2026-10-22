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La police montée débarque à Saint-Jérôme

Lion Électrique: «La GRC n'était pas là pour une partie de pêche»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Lion Électrique: «La GRC n'était pas là pour une partie de pêche»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a perquisitionné les bureaux de l'entreprise Lion Électrique de Saint-Jérôme, mercredi, afin de faire la lumière sur certaines pratiques de l'ancienne administration.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

Cette intervention policière vise spécifiquement l'ancienne garde et non la direction actuelle de l'entreprise.

Cette nouvelle étape s'ajoute à des soupçons de délit d'initié ciblant un actionnaire et aux nombreuses plaintes de petits investisseurs ayant subi de lourdes pertes financières.

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