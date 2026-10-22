Littérature

Les Éditions du Boréal ont annoncé la fin de leur relation avec l'auteur Thélyson Orélien, après que des analyses de données ont révélé des traces d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la rédaction de son roman C'était ça ou mourir.

Bien que l'auteur ait nié y avoir eu recours, l'éditeur a choisi de ne pas réimprimer le livre ni de publier ses futurs projets, citant un bris de confiance.

Face à la controverse et aux récentes accusations de plagiat, plusieurs acteurs du milieu littéraire s'interrogent sur les impacts à long terme de l'IA. Gallimard a d'ailleurs annoncé l'utilisation future de détecteurs d'IA pour examiner les prochains manuscrits.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel faire le point jeudi à Lagacé le matin.