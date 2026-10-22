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Littérature

Thélyson Orélien: les Éditions du Boréal mettent fin à leur collaboration

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2026 09:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Thélyson Orélien: les Éditions du Boréal mettent fin à leur collaboration
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Les Éditions du Boréal ont annoncé la fin de leur relation avec l'auteur Thélyson Orélien, après que des analyses de données ont révélé des traces d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la rédaction de son roman C'était ça ou mourir.

Bien que l'auteur ait nié y avoir eu recours, l'éditeur a choisi de ne pas réimprimer le livre ni de publier ses futurs projets, citant un bris de confiance. 

Face à la controverse et aux récentes accusations de plagiat, plusieurs acteurs du milieu littéraire s'interrogent sur les impacts à long terme de l'IA. Gallimard a d'ailleurs annoncé l'utilisation future de détecteurs d'IA pour examiner les prochains manuscrits.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel faire le point jeudi à Lagacé le matin.

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