Les récents résultats de la consultation populaire en Alberta démontre, selon Dimitri Soudas, que la première ministre Danielle Smith essuie un désaveu retentissant.
Alors que des figures comme Paul St-Pierre Plamondon et Éric Duhaime s'empressaient d'interpréter ces démarches autonomistes comme un signal de rupture avec Ottawa, le rejet massif des propositions majeures par la population albertaine défait, selon lui, leur argumentation.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Il faut laisser les résultats déterminer notre analyse plutôt que choisir les premiers résultats qui confirment notre opinion [...] cette "maison de cartes" tombe pour monsieur Plamondon et monsieur Duhaime»
Autres sujets abordés:
- La gestion des seuils et la responsabilité collective de l'immigration entre le gouvernement fédéral et les provinces;
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