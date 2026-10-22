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Des ambitions «élevées et déconnectées»

«Le Parti québécois ne peut pas atteindre ses objectifs!» -Luc Ferrandez

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2026 09:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Le Parti québécois ne peut pas atteindre ses objectifs!» -Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Les ambitions du Parti québécois sont si élevées et déconnectées de la réalité du terrain et des capacités de l'appareil de l'État qu'il leur sera tout simplement impossible d'atteindre leurs objectifs, selon le chroniqueur Luc Ferrandez.

Écoutez-le aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il pose ainsi un regard particulièrement critique et sceptique sur le nouveau conseil des ministres formé par Paul St-Pierre Plamondon.

«Il y a des choses impossibles dans la vie [...] c'est ce qui va se passer avec le Parti québécois, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Ils ne vont pas arriver à faire un gouvernement minoritaire assez populaire pour gagner la prochaine élection, s'engager dans une démarche référendaire...»

Luc Ferrandez

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