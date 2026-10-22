Des ambitions «élevées et déconnectées»

Les ambitions du Parti québécois sont si élevées et déconnectées de la réalité du terrain et des capacités de l'appareil de l'État qu'il leur sera tout simplement impossible d'atteindre leurs objectifs, selon le chroniqueur Luc Ferrandez.

Écoutez-le aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il pose ainsi un regard particulièrement critique et sceptique sur le nouveau conseil des ministres formé par Paul St-Pierre Plamondon.