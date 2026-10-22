Un expert fait le point

Une vulnérabilité majeure touchant le langage de programmation PHP a forcé la fermeture préventive de nombreux sites web à travers le monde et au Québec.

Cette faille, présente depuis plusieurs années dans ce langage très populaire qui fait fonctionner la majorité des sites internet, a été mise au jour plus rapidement qu'à l'habitude en raison des avancées de l'intelligence artificielle.

Les cybercriminels peuvent exploiter ce problème pour prendre directement le contrôle des systèmes vulnérables.

Écoutez Éric Parent, expert en cybersécurité et président d'EVA Technologies, faire le point jeudi à Lagacé le matin.

La mise hors ligne de plusieurs plateformes constitue ainsi une mesure de précaution essentielle en attendant le déploiement des correctifs de sécurité.