Une trentaine de sinistrés

À la suite du violent incendie qui a ravagé un immeuble du quartier Saint-Michel à Montréal, les 36 ménages sinistrés font face à la fin de leur hébergement d'urgence. Parmi eux, une famille éprouvée par la maladie se retrouve dans une situation particulièrement critique.

Le reporter Carl Marchand est allé à la rencontre de Caroline Bergeron, dont la mère, atteinte d'un cancer de stade 3 et aveugle, est actuellement hospitalisée après avoir inhalé de la fumée.

Sans assurance et ayant tout perdu dans le brasier à l'exception d'une chaise roulante, la famille espère pouvoir être relogée rapidement dans un HLM adapté.

Écoutez son compte rendu jeudi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour venir en aide à la famille, qui a un besoin urgent de meubles, de fournitures de base et d'équipements pour personnes à mobilité réduite.