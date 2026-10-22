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Une trentaine de sinistrés

Incendie à Saint-Michel: le cri du cœur d'une famille à la rue

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2026 08:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Incendie à Saint-Michel: le cri du cœur d'une famille à la rue
Incendie à Saint-Michel : le cri du cœur d'une famille à la rue / Carl Marchand | Cogeco Nouvelles

À la suite du violent incendie qui a ravagé un immeuble du quartier Saint-Michel à Montréal, les 36 ménages sinistrés font face à la fin de leur hébergement d'urgence. Parmi eux, une famille éprouvée par la maladie se retrouve dans une situation particulièrement critique. 

Le reporter Carl Marchand est allé à la rencontre de Caroline Bergeron, dont la mère, atteinte d'un cancer de stade 3 et aveugle, est actuellement hospitalisée après avoir inhalé de la fumée.

Sans assurance et ayant tout perdu dans le brasier à l'exception d'une chaise roulante, la famille espère pouvoir être relogée rapidement dans un HLM adapté. 

Écoutez son compte rendu jeudi matin à l'émission de Patrick Lagacé. 

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour venir en aide à la famille, qui a un besoin urgent de meubles, de fournitures de base et d'équipements pour personnes à mobilité réduite.

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