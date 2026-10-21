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La classe de maître du professeur Lépine

Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2026 09:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Forces militaires: «Les Américains sont encore de loin supérieurs aux Chinois»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique internationale, Jean-François Lépine se penche sur la comparaison des forces militaires entre la Chine et les États-Unis.

Même si Chine possède des effectifs plus nombreux et davantage de navires, l'armée américaine conserve une nette supériorité technologique, plus de porte-avions et une expérience de combat concrète bien plus vaste. 

Écoutez notre chroniqueur international à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.

«Les Américains sur le plan technologique sont encore de loin supérieurs aux Chinois. Il y a aussi un phénomène qui est important, c'est l'expérience de combat. Les Chinois n'ont pas d'expérience de combat, et cela depuis très très longtemps [...] l'arsenal nucléaire américain est à peu près quatre fois plus important en termes d'ogives nucléaires que la Chine.» 

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés:

  • La préparation de scénarios militaires par l'armée américaine et ses alliés en cas d'invasion de Taïwan par la Chine;
  • Les prévisions et les enjeux politiques entourant les élections de mi-mandat aux États-Unis pour Donald Trump;
  • Les impacts potentiels d'un changement de majorité au Congrès sur la politique étrangère américaine, notamment en Ukraine et en Iran;
  • La terminologie médiatique concernant les violences en Cisjordanie et la radicalisation politique d'une partie de la jeunesse en Israël.

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