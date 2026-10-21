La classe de maître du professeur Lépine

À l'occasion de sa chronique internationale, Jean-François Lépine se penche sur la comparaison des forces militaires entre la Chine et les États-Unis.

Même si Chine possède des effectifs plus nombreux et davantage de navires, l'armée américaine conserve une nette supériorité technologique, plus de porte-avions et une expérience de combat concrète bien plus vaste.

Écoutez notre chroniqueur international à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.