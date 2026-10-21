La classe de maître du professeur Lépine

À l'occasion de sa chronique internationale, Jean-François Lépine se penche sur la comparaison des forces militaires entre la Chine et les États-Unis.
Même si Chine possède des effectifs plus nombreux et davantage de navires, l'armée américaine conserve une nette supériorité technologique, plus de porte-avions et une expérience de combat concrète bien plus vaste.
Écoutez notre chroniqueur international à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.
«Les Américains sur le plan technologique sont encore de loin supérieurs aux Chinois. Il y a aussi un phénomène qui est important, c'est l'expérience de combat. Les Chinois n'ont pas d'expérience de combat, et cela depuis très très longtemps [...] l'arsenal nucléaire américain est à peu près quatre fois plus important en termes d'ogives nucléaires que la Chine.»
Autres sujets abordés:
- La préparation de scénarios militaires par l'armée américaine et ses alliés en cas d'invasion de Taïwan par la Chine;
- Les prévisions et les enjeux politiques entourant les élections de mi-mandat aux États-Unis pour Donald Trump;
- Les impacts potentiels d'un changement de majorité au Congrès sur la politique étrangère américaine, notamment en Ukraine et en Iran;
- La terminologie médiatique concernant les violences en Cisjordanie et la radicalisation politique d'une partie de la jeunesse en Israël.