Le maire de Repentigny est de bonne humeur

Face aux défis majeurs de la mobilité et des bouchons de circulation, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, voit d'un très bon œil la désignation de son député local, Nicolas Girard, aux postes de ministre des Affaires municipales et de ministre des Transports.

Selon le maire Dufour, jumeler l'aménagement du territoire et les transports sous une même gouvernance est une excellente nouvelle pour l'économie et la décongestion routière du grand Montréal.

Il réclame d'ailleurs la réalisation rapide d'un mode de transport structurant pour l'est de la métropole et la Rive-Nord afin d'offrir une véritable alternative à l'automobile.

Écoutez le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, faire le point sur ces enjeux de mobilité, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.