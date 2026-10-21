Pardons présidentiels, Bombardier, Ukraine...

Une autre affaire de corruption de l’administration Trump a été révélée, cette fois-ci par le New York Times.

Le milliardaire vénézuélien Julio Herrera Velutini a obtenu une grâce présidentielle de Donald Trump après que sa famille a signé un contrat de 50 millions de dollars sur quatre ans avec l'avocate Alina Habba, l’ancienne avocate personnelle de Trump...

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, mercredi à La commission.

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