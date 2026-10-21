Pardons présidentiels, Bombardier, Ukraine...

Une autre affaire de corruption de l’administration Trump a été révélée, cette fois-ci par le New York Times.
Le milliardaire vénézuélien Julio Herrera Velutini a obtenu une grâce présidentielle de Donald Trump après que sa famille a signé un contrat de 50 millions de dollars sur quatre ans avec l'avocate Alina Habba, l’ancienne avocate personnelle de Trump...
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, mercredi à La commission.
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«Sous Trump, de plus en plus, les masques tombent et là, ça devient clairement : qu'est-ce que je peux faire derrière le rideau et de plus en plus en avant du rideau pour affaiblir l'Ukraine, aider la Russie pour qu'elle gagne et que cette guerre se termine ?»