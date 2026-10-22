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Réseaux sociaux

«Brain stacking»: se filmer pour décrocher des écrans...

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2026 09:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«Brain stacking»: se filmer pour décrocher des écrans...
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La dépendance aux écrans chez les adultes nous offre une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, appelée le «brain stacking» ou l'immobilisation du cerveau.

Cette pratique consiste à troquer son téléphone intelligent contre des activités calmes et peu stimulantes pour le cerveau, comme des casse-têtes, de la lecture, du sudoku ou de la rédaction dans un journal, au moins une heure par jour.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique toutefois que l'ironie de cette mode réside dans le fait que ses adeptes se filment pendant ces activités pour publier leurs vidéos sur les plateformes numériques. 

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