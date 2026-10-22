À l'occasion de sa chronique hebdomadaire, Valérie Lebeuf décortique les circulaires de la semaine pour vous aider à économiser sur votre facture d'épicerie.

Des paquets de viandes à fondue, en passant par les fruits de mer, les produits laitiers et les fruits et légumes de saison, elle fait le tour des grands supermarchés pour dénicher les meilleures aubaines.

Elle aborde également les offres spéciales sur les produits préparés ainsi que les rabais incontournables sur les bonbons à l'approche d'Halloween.

Écoutez la journaliste de Cogeco Média, Valérie Lebeuf, présenter ses trouvailles de circulaires, jeudi, à Lagacé le matin.