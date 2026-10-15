Défaite gênante contre Atlanta

Le CF Montréal a non seulement subi un revers de 3-0 contre Atlanta, mercredi, au stade Saputo, mais les spectateurs ont constaté que l'effort n'y était pas.
Écoutez à ce sujet l'ancien capitaine du CF Montréal, Patrice Bernier, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Bernier n'a pas aimé ce qu'il a vu.
«En tant qu'ancien, je vais t'avouer que c'est ce moment-là que tu dis: ces gens-là, ils ne portent pas les couleurs au même degré que certains qui les ont portés avant.»
Les sujets discutés
- La nécessité d’investir dans l’attaque et de recruter trois ou quatre joueurs de qualité;
- Miser sur le championnat canadien pour sauver la saison;
- Il estime que l'entraîneur fait du mieux qu'il le peut avec les joueurs qu'il asous la main.