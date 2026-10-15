Défaite gênante contre Atlanta

Le CF Montréal a non seulement subi un revers de 3-0 contre Atlanta, mercredi, au stade Saputo, mais les spectateurs ont constaté que l'effort n'y était pas.

Écoutez à ce sujet l'ancien capitaine du CF Montréal, Patrice Bernier, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Bernier n'a pas aimé ce qu'il a vu.