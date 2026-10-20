Une décision suscite de nombreuses réactions

Lors de l’assermentation des députés du Parti libéral du Québec à l’Assemblée nationale, près de la moitié des élus, soit 17 des 40 députés, ont choisi de prêter serment en anglais.

Cette décision suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.