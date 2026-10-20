L'opposition veut parler au directeur du SPVM

À la suite de récents événements choquants impliquant des membres du SPVM, dont un policier suspendu après avoir été surpris à uriner sur un itinérant et des accusations de gestes racistes à Montréal-Nord, le parti d'opposition Projet Montréal demande de convoquer d'urgence le chef de police Fady Dagher au conseil municipal.

La cheffe de la formation politique, Ericka Alneus, soutient qu'il y a urgence d'agir afin d'obtenir des explications claires et de répondre aux inquiétudes grandissantes des citoyens.

Écoutez celle qui est aussi conseillère de ville dans Rosemont–La Petite-Patrie faire le point à l'émission de Patrick Lagacé.