L'opposition veut parler au directeur du SPVM

À la suite de récents événements choquants impliquant des membres du SPVM, dont un policier suspendu après avoir été surpris à uriner sur un itinérant et des accusations de gestes racistes à Montréal-Nord, le parti d'opposition Projet Montréal demande de convoquer d'urgence le chef de police Fady Dagher au conseil municipal.
La cheffe de la formation politique, Ericka Alneus, soutient qu'il y a urgence d'agir afin d'obtenir des explications claires et de répondre aux inquiétudes grandissantes des citoyens.
Écoutez celle qui est aussi conseillère de ville dans Rosemont–La Petite-Patrie faire le point à l'émission de Patrick Lagacé.
«En cinq mois, ce sont deux événements graves, dégradants, déshumanisants, qui ont un impact sur la confiance du public envers les forces de l'ordre. Donc moi, j'ai besoin de voir quelles sont les actions concrètes [...] pour arrêter ce genre de geste inacceptable...»