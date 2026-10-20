Les Albertains ont rejeté de manière catégorique l'option souverainiste lors du récent référendum, les résultats accordant environ 76% des voix au statu quo fédéraliste contre 24% pour l'option indépendantiste.

Même si le camp fédéraliste l'emporte haut la main, les partisans de l'indépendance considèrent néanmoins ce résultat comme un point de départ significatif pour leur mouvement.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles en direct de l'Alberta, Zachariel Cossette-LeBlanc, faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.