La réalité numérique actuelle est incomparable

Face à l'omniprésence des technologies, la médecin de famille Caroline Bissonnette-Roy pousse un véritable cri du cœur pour inciter les parents à réduire considérablement le temps d'écran de leurs enfants.

Dans une lettre publiée dans le quotidien Le Devoir, elle rappelle que l'exposition continue aux écrans a des répercussions dévastatrices sur la santé mentale, physique et le développement global des plus jeunes.

Écoutez la médecin de famille du Centre de pédiatrie sociale en communauté Les Petits Bonheurs à Drummondville, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon elle, la réalité numérique d'aujourd'hui est incomparable avec les jeux vidéo du passé.

L'exposition permanente aux réseaux sociaux et aux contenus virtuels crée un environnement sans répit qui amplifie des problèmes, comme l'anxiété, la dépression et la cyberintimidation.

Bien qu'elle soit consciente des défis quotidiens auxquels font face les familles, la médecin insiste sur l'importance de rétablir un cadre sain sans pour autant culpabiliser les parents.