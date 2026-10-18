Hausse des écofrais à venir

Consignaction prévoit d'augmenter jusqu'à 8 cents les écofrais sur les bouteilles de bière réutilisables, dans la foulée de l'élargissement de la consigne en mars prochain, pour financer la construction d'une nouvelle usine de traitement du verre à Sorel.

C'est ce que dévoile un récent article de La Presse qui s'attarde à l'usine en question.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal donner son avis sur le sujet dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.