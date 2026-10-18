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Hausse des écofrais à venir

Consigne: le recyclage du verre financé par les consommateurs de bière?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2026 09:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Myriam Ségal
Myriam Ségal
Consigne: le recyclage du verre financé par les consommateurs de bière?
Myriam Ségal / Cogeco Média

Consignaction prévoit d'augmenter jusqu'à 8 cents les écofrais sur les bouteilles de bière réutilisables, dans la foulée de l'élargissement de la consigne en mars prochain, pour financer la construction d'une nouvelle usine de traitement du verre à Sorel.

C'est ce que dévoile un récent article de La Presse qui s'attarde à l'usine en question.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal donner son avis sur le sujet dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Les buveurs de bière vont être surtaxés pour financer les équipements de recyclage des buveurs de vin.»

Myriam Ségal

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