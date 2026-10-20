Le retour de Pascal Bussières au grand écran

La comédienne Pascal Bussières fait son retour au grand écran aux côtés de François Arnaud dans le film Sans témoin.

Dans ce thriller psychologique tourné en anglais, elle incarne une avocate de la défense qui a fait acquitter un homme accusé d'agression sexuelle.

Des années plus tard, le père de la victime la séquestre et l'abandonne sur une île isolée avec son ancien client. Librement inspiré de l'affaire Jian Ghomeshi, le long métrage explore la question de la défense par une femme d'un homme accusé de crime sexuel.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.