Élections de mi-mandat à venir aux États-Unis

À l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, tous les regards sont tournés vers le Texas, où une course sénatoriale historique fait rage entre le démocrate James Talarico et le républicain Ken Paxton.

En direct de San Antonio, la spécialiste en politique américaine Valérie Beaudoin explique que des sommes colossales inondent cet État traditionnellement conservateur, où les démocrates n'ont pas remporté de siège au Sénat depuis 1988.

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin, faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.