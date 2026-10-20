Sanctions américaines sur Cuba

En raison des sanctions américaines qui pèsent sur l'île, Cuba n'est plus une destination touristique accessible en vue de l'hiver. Cette situation laisse de nombreux vacanciers québécois à la recherche d'alternatives abordables pour aller chercher leur dose de soleil.

Écoutez le propriétaire de Voyages Performa, Éric Boissonneault, aborder le tout mardi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, la deuxième destination traditionnellement la moins chère demeure Puerto Plata, en République dominicaine, bien que les prix s'y situent désormais entre 1200$ et 1600$ la semaine.