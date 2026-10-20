En soutien au blocus des lycéens français

À la suite de débordements majeurs survenus vendredi dernier dans une aire commune de l'école polyvalente de Saint-Jérôme, 75 élèves ont été suspendus jusqu'à vendredi.

Pour assurer la sécurité et le retour au calme, huit agents de sécurité ont été dépêchés à l'intérieur de l'établissement, en plus d'une présence policière accrue dans et autour de l'école.

La direction demande également aux parents de s'engager dans le processus en collaborant avec l'équipe école, alors que plusieurs parents craintifs ont préféré garder leurs enfants à la maison.

Écoutez le reporter sur le terrain Carl Marchand faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.