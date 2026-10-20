Un affrontement surprenant

Les Rays de Tampa Bay et les Brewers de Milwaukee s'affronteront en Série mondiale dès ce vendredi.

Cet affrontement surprenant entre deux formations aux moyens financiers limités apporte un véritable vent de fraîcheur dans le Baseball majeur, alors qu'un potentiel conflit de travail plane sur la ligue en raison des discussions entourant l'instauration d'un plafond salarial.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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