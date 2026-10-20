Un message clair pour le Canada

Sans surprise, la majorité des Albertains ont voté en faveur du maintien de leur province au sein de la Fédération canadienne lors du récent référendum.
En effet, 76% de la population a répondu «non» à l'amorce d'une démarche souverainiste, envoyant un message clair à la première ministre Danielle Smith.
Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Si le mouvement séparatiste interprète ces résultats comme une avancée majeure vers la séparation, bien je leur fixe un rendez-vous [lors de la prochaine élection provinciale]: le 27 octobre 2027. Ils vont pouvoir mettre leur nom sur un bulletin de vote.»