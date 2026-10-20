Dérapages violents

Instaurés par les autorités françaises pour calmer les manifestants, de nouveaux couvre-feux font leur apparition dans plusieurs villes à la suite d'un week-end marqué par une escalade de violence et de pillages.

Témoin des événements depuis son quartier parisien, le metteur en scène Serge Denoncourt dresse un portrait de la crise sociale et politique qui secoue le pays.

Écoutez l'entretien du metteur en scène, Serge Denoncourt, mardi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Alors que des barricades de vélos électriques s'enflammaient au bas de son immeuble, l'empêchant de quitter les lieux, Serge Denoncourt qualifie la situation de violente et inquiétante.