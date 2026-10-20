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Spécial «astro» | L’énigme du mardi 20 octobre

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 octobre 2026 06:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Spécial «astro» | L’énigme du mardi 20 octobre
L'énigme du jour / Cogeco Média

Écoutez l’énigme du mardi 20 octobre à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse de l'énigme de lundi: «La balance».

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