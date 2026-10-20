Optimiser chaque dollar et expériences de vie

L'équilibre peut parfois être délicat entre la préparation de la retraite et la jouissance du moment présent. L'épargne peut-elle parfois être excessive?
Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond faire le point sur cette vaste question, mardi, à Lagacé le matin.
Selon lui, la question centrale en planification financière devrait plutôt être de déterminer le montant maximal que l'on peut dépenser aujourd'hui sans se nuire pour demain.
«Parfois, je vois des jeunes qui épargnent, épargnent, épargnent. Ça me rend fou. Je comprends l'aspect liberté financière, mais tu vas regretter à un moment donné d'avoir passé ta vie sur ton compte [de gestion de placement] Wealthsimple plutôt que dans des restos, des bars... peu importe où.»