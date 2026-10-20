Optimiser chaque dollar et expériences de vie

L'équilibre peut parfois être délicat entre la préparation de la retraite et la jouissance du moment présent. L'épargne peut-elle parfois être excessive?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond faire le point sur cette vaste question, mardi, à Lagacé le matin.

Selon lui, la question centrale en planification financière devrait plutôt être de déterminer le montant maximal que l'on peut dépenser aujourd'hui sans se nuire pour demain.