 Aller au contenu
Après huit ans aux Finances

Bilan d'Eric Girard: «Nous sommes condamnés à augmenter les revenus»

par 98.5

0:00
13:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 octobre 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bilan d'Eric Girard: «Nous sommes condamnés à augmenter les revenus»
Eric Girard / La Presse Canadienne

À deux jours de l'assermentation du nouveau conseil des ministres du Parti québécois (PQ), le ministre sortant des Finances du Québec, Eric Girard, dresse le bilan de ses huit années à la tête des finances publiques du Québec.

Avant de prendre du recul et du repos à la suite de la dégelée de son parti aux élections du 5 octobre, il insiste sur l'importance d'augmenter les revenus pour faire face à l'inflation persistante et de miser sur la jeunesse et l'économie du savoir. 

Souhaitant un avenir économique prospère pour le Québec, l'économiste souligne que la réponse à la hausse du coût de la vie passe par des emplois forts et une modernisation de l'économie.

Écoutez l'ex-élu de la circonscription de Groulx faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé. 

«Les prix, aujourd'hui, que ce soit le panier d'épicerie, le logement, les vêtements, le transport, c'est plus élevé qu'en 2022 et ça ne baissera pas. Nous sommes donc condamnés à augmenter les revenus, les salaires pour pallier ces niveaux de prix. Et comment on fait ça? Avec une économie moderne, prospère, ouverte sur le monde...»

Eric Girard

Vous aimerez aussi

Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»
Signé Lévesque
Questions du référendum en Alberta: «Les gens sont confus»
0:00
7:37
Congédiement de Katie Zacharia: l'analyse de Guillaume Lavoie
Signé Lévesque
Congédiement de Katie Zacharia: l'analyse de Guillaume Lavoie
0:00
9:11
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«La société française, c'est la société qui exclut le plus au monde»
Rattrapage
Comment expliquer la tension
«La société française, c'est la société qui exclut le plus au monde»
Dylan Larkin refuse Montréal: un chroniqueur du Toronto Sun le vilipende
Rattrapage
Canadiens de Montréal
LNH
Dylan Larkin refuse Montréal: un chroniqueur du Toronto Sun le vilipende
«C'est juste souhaiter l'égalité entre les hommes et les femmes, point»
Rattrapage
Elle présente son livre «Féministe ou rien»
«C'est juste souhaiter l'égalité entre les hommes et les femmes, point»
Décès de Gilles Girard: hommage à la voix mythique des Classels
Rattrapage
Retour sur la carrière d'un géant
Décès de Gilles Girard: hommage à la voix mythique des Classels
Brésil: il vend tout pour un amour fictif généré par une IA
Rattrapage
Dupé par un avatar
Brésil: il vend tout pour un amour fictif généré par une IA
Accident de trottinette électrique à Montréal: le cri du cœur d'une mère
Rattrapage
Partage de la route
Accident de trottinette électrique à Montréal: le cri du cœur d'une mère
Gaël Monfils et Elina Svitolina: un divorce choc dans le tennis
Rattrapage
Couple formé en 2018, parents depuis 2022
Gaël Monfils et Elina Svitolina: un divorce choc dans le tennis
Polyvalente de Saint-Jérôme: cours suspendus à la suite de débordements
Rattrapage
Des jeunes sèment le chaos
Polyvalente de Saint-Jérôme: cours suspendus à la suite de débordements
France: «Dix ans de régime Macron n'ont rien résolu»
Rattrapage
Violentes émeutes
France: «Dix ans de régime Macron n'ont rien résolu»
«Il y aurait la zizanie, chaque province arriverait avec ses demandes»
Rattrapage
Une «réforme constitutionnelle» de Carney?
«Il y aurait la zizanie, chaque province arriverait avec ses demandes»
Incendie à la base militaire: à Wainwright, «tout le monde connaît un soldat»
Rattrapage
Quatre décès, 40 blessés dont 19 gravement
Incendie à la base militaire: à Wainwright, «tout le monde connaît un soldat»
Tragédie en Alberta: l'armée canadienne sous le choc
Rattrapage
Wainwright
Tragédie en Alberta: l'armée canadienne sous le choc
Succession: «Quelque chose peut être égal, mais pas nécessairement équitable»
Rattrapage
Vente de maison en famille
Succession: «Quelque chose peut être égal, mais pas nécessairement équitable»
Mathieu Lévesque, «un concierge de luxe pour garder la place propre»
Rattrapage
Nouveau chef intérimaire de la CAQ
Mathieu Lévesque, «un concierge de luxe pour garder la place propre»