Après huit ans aux Finances

À deux jours de l'assermentation du nouveau conseil des ministres du Parti québécois (PQ), le ministre sortant des Finances du Québec, Eric Girard, dresse le bilan de ses huit années à la tête des finances publiques du Québec.
Avant de prendre du recul et du repos à la suite de la dégelée de son parti aux élections du 5 octobre, il insiste sur l'importance d'augmenter les revenus pour faire face à l'inflation persistante et de miser sur la jeunesse et l'économie du savoir.
Souhaitant un avenir économique prospère pour le Québec, l'économiste souligne que la réponse à la hausse du coût de la vie passe par des emplois forts et une modernisation de l'économie.
Écoutez l'ex-élu de la circonscription de Groulx faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Les prix, aujourd'hui, que ce soit le panier d'épicerie, le logement, les vêtements, le transport, c'est plus élevé qu'en 2022 et ça ne baissera pas. Nous sommes donc condamnés à augmenter les revenus, les salaires pour pallier ces niveaux de prix. Et comment on fait ça? Avec une économie moderne, prospère, ouverte sur le monde...»