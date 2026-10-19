Après huit ans aux Finances

À deux jours de l'assermentation du nouveau conseil des ministres du Parti québécois (PQ), le ministre sortant des Finances du Québec, Eric Girard, dresse le bilan de ses huit années à la tête des finances publiques du Québec.

Avant de prendre du recul et du repos à la suite de la dégelée de son parti aux élections du 5 octobre, il insiste sur l'importance d'augmenter les revenus pour faire face à l'inflation persistante et de miser sur la jeunesse et l'économie du savoir.

Souhaitant un avenir économique prospère pour le Québec, l'économiste souligne que la réponse à la hausse du coût de la vie passe par des emplois forts et une modernisation de l'économie.

Écoutez l'ex-élu de la circonscription de Groulx faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.