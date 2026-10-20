Plus de 76% des Albertains ont rejeté l'idée de lancer un processus vers la souveraineté lors d'un référendum. Ce résultat sans surprise met fin aux aspirations indépendantistes immédiates dans la province.

Cependant, le gouvernement de Danielle Smith profite des neuf autres questions soumises au vote pour revendiquer davantage de pouvoirs face à Ottawa, notamment en matière d'immigration et de nomination des juges.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, cette stratégie d'aller chercher des mandats sectoriels pourrait inspirer Paul St-Pierre Plamondon et le Parti québécois.

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