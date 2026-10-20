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Tour d'horizon de l'actualité

L'histoire émouvante de Pierre Junior Lamontagne qui habite dans sa voiture

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le October 20, 2026 6:30 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
L'histoire émouvante de Pierre Junior Lamontagne qui habite dans sa voiture
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde l'histoire émouvante de Pierre Junior Lamontagne, 44 ans, qui est menacé de perdre son seul refuge, son véhicule de 25 ans, lui qui habite dans son Dodge Caravan 2001 à Pointe-Saint-Charles. Un dossier du Journal de Montréal.

«Le parc locatif présentement est inabordable à bien des endroits et ça va pousser des gens comme ça sur la clôture»

Patrick Lagacé

Autres sujets traités:

  • 76% des Albertains votent contre le processus indépendantiste lors du référendum;
  • 17 des 40 députés du Parti libéral du Québec ont prêté serment en anglais;
  • La promesse de tenir un référendum aurait coûté sept points de pourcentage au Parti québécois;
  • Les tensions et les débordements se poursuivent en France;
  • En Australie, une députée est dans un état critique après avoir été victime d'une attaque ciblée à la voiture-bélier;
  • La cote de popularité de Donald Trump chute à 31%;
  • Volodymyr Zelensky rencontrera l'envoyé spécial américain Steve Witkoff en Norvège;
  • Le Devoir révèle les retards et les lacunes du Québec en matière de dépistage du cancer.

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