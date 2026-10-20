À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde l'histoire émouvante de Pierre Junior Lamontagne, 44 ans, qui est menacé de perdre son seul refuge, son véhicule de 25 ans, lui qui habite dans son Dodge Caravan 2001 à Pointe-Saint-Charles. Un dossier du Journal de Montréal.
«Le parc locatif présentement est inabordable à bien des endroits et ça va pousser des gens comme ça sur la clôture»
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