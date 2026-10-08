Petit village de 2000 âmes en Mauricie

Pour inciter la population à économiser l'eau potable, la municipalité de Champlain, en Mauricie, a entrepris de distribuer 250 sabliers de cinq minutes à ses citoyens.

Cette initiative ludique et de sensibilisation s'inscrit dans la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement provincial.

Bien que la commune ne manque pas directement d'eau grâce à des ententes d'approvisionnement, ses puits municipaux ne suffisent plus à couvrir l'ensemble des besoins.

Écoutez le maire de Champlain, Sébastien Marchand, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.