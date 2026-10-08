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Insultes: une mairesse démissionne

«Je ne retournerais pas au monde municipal, à cause de ça» -Stéphane Gendron

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 octobre 2026 10:38

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
«Je ne retournerais pas au monde municipal, à cause de ça» -Stéphane Gendron
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Le climat toxique et la violence grandissante frappent de plus en plus les élus municipaux.

À la suite du départ marquant de la mairesse de Frampton pour des raisons de santé mentale, Stéphane Gendron revient sur son propre parcours.

Menaces de mort, insultes vicieuses, attaques contre sa famille et climat d'hostilité permanente : son témoignage lève le voile sur le coût humain dévastateur de la politique locale. 

Écoutez son témoignage, jeudi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Il y a des victimes collatérales de cette violence-là [...] Tu vis tout ça en direct. J'ai eu des caméras de surveillance chez nous aussi pendant des mois.»

Stéphane Gendron

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