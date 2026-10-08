Insultes: une mairesse démissionne

Le climat toxique et la violence grandissante frappent de plus en plus les élus municipaux.

À la suite du départ marquant de la mairesse de Frampton pour des raisons de santé mentale, Stéphane Gendron revient sur son propre parcours.

Menaces de mort, insultes vicieuses, attaques contre sa famille et climat d'hostilité permanente : son témoignage lève le voile sur le coût humain dévastateur de la politique locale.

Écoutez son témoignage, jeudi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.