Substances toxiques

La Cour suprême du Canada va se pencher sur un décret du gouvernement fédéral qui a inscrit les «articles manufacturés en plastique» comme étant toxiques en 2021.

Le règlement sur l'interdiction des plastiques à usage unique, comme les sacs d'épicerie et les pailles, en découle.

L'industrie du plastique a contesté le décret et la Cour fédérale l'a annulé en 2023, mais la décision a ensuite été infirmée par la Cour d'appel fédérale en janvier dernier.

Écoutez Karl Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, à La Commission.