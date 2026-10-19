Un vote d'«humeur économique»?

Alors que les Albertains se prononcent aujourd’hui lors d’un référendum inédit comprenant dix questions, le sondeur Jean-Marc Léger estime que le camp du «non» au maintien dans le Canada restera minoritaire, se situant entre 20 % et 25 %.

Le président de la firme Léger soutient que les prédictions des mouvements indépendantistes à 45 % sont irréalistes.

Selon lui, le souhait de rester dans le Canada demeure solide, bien qu'un mécontentement économique persiste.

Il souligne que la dynamique albertaine est très différente de celle du Québec, se rapprochant davantage de la politique américaine.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, donner les détails lundi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.