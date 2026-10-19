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Loi C39

«Des contournements de plusieurs lois environnementales au nom de l'économie»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 octobre 2026 17:57

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Victor Henriquez
Victor Henriquez
«Des contournements de plusieurs lois environnementales au nom de l'économie»
Victor Henriquez / Cogeco Média

Le projet de loi C 39 est la fameuse loi visant à bâtir un Canada plus fort. C'est un projet de loi qui va assez loin, plus loin que n'importe quel gouvernement ne l'avait fait auparavant sur le pouvoir du gouvernement fédéral de passer des projets d'intérêt, d'économie, des projets d'intérêt économique national rapidement, les exécuter plus vite pour être plus efficaces.

Mais ça soulève beaucoup de discussions et de réflexions à Ottawa et dans le reste du Canada.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur politique Victor Enriquez avec Gino Chouinard.

La loi vise à accélérer l'exécution de projets d'intérêt économique national au Canada, en contournant certaines lois environnementales.

Les autres sujets discutés

  • On évoque la tragédie de Wainwright, où un exercice militaire a causé la mort de quatre militaires et blessé une quarantaine;
  • On parle du référendum en Alberta, marqué par un taux de participation record et des enjeux sur la souveraineté et des négociations constitutionnelles.

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