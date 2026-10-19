Le projet de loi C 39 est la fameuse loi visant à bâtir un Canada plus fort. C'est un projet de loi qui va assez loin, plus loin que n'importe quel gouvernement ne l'avait fait auparavant sur le pouvoir du gouvernement fédéral de passer des projets d'intérêt, d'économie, des projets d'intérêt économique national rapidement, les exécuter plus vite pour être plus efficaces.

Mais ça soulève beaucoup de discussions et de réflexions à Ottawa et dans le reste du Canada.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur politique Victor Enriquez avec Gino Chouinard.

La loi vise à accélérer l'exécution de projets d'intérêt économique national au Canada, en contournant certaines lois environnementales.

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