Développer plus rapidement l’économie du pays

Le projet de loi C-39, qui propose des mesures pour renforcer rapidement l’économie canadienne, est à l’étude cette semaine à la Chambre des communes.

Les conservateurs de Pierre Poilievre ont décidé de se ranger du côté des libéraux et vont voter en faveur.

Le Bloc Québécois est toutefois loin d’être d’accord avec ce projet de loi.

Écoutez Gabriel Ste-Marie, député pour le Bloc Québécois, expliquer pourquoi il s’y oppose à l’émission La commission.