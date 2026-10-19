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Développer plus rapidement l’économie du pays

Projet de loi C-39: «Ça bulldoze à peu près tout» -Gabriel Ste-Marie

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Entendu dans

La commission

le 19 octobre 2026 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet de loi C-39: «Ça bulldoze à peu près tout» -Gabriel Ste-Marie
Le député du BLoc Québécois, Gabriel Ste-Marie, en 2021 / La Presse Canadienne

Le projet de loi C-39, qui propose des mesures pour renforcer rapidement l’économie canadienne, est à l’étude cette semaine à la Chambre des communes. 

Les conservateurs de Pierre Poilievre ont décidé de se ranger du côté des libéraux et vont voter en faveur. 

Le Bloc Québécois est toutefois loin d’être d’accord avec ce projet de loi. 

Écoutez Gabriel Ste-Marie, député pour le Bloc Québécois, expliquer pourquoi il s’y oppose à l’émission La commission

«C’est un projet de loi qui ‘’bulldoze’’ à peu près tout. Jamais Stephen Harper ou les conservateurs auraient réussi à amener un tel projet de loi et à le faire passer. Il y aurait eu une manifestation monstre dans les rues. Là, les libéraux ont l’appui des conservateurs parce que c’est un projet de loi hyper conservateur.»

Gabriel Ste-Marie

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