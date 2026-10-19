Beaucoup de frustration

En plus des dérapages, destructions et pillages qui frappent la France sur le terrain, le conflit s'est déplacé de plein fouet sur les réseaux sociaux.

Entre images de solidarité, dénonciations de commerçants éprouvés et récupérations politiques de tous horizons, les plateformes carburent à vif.

Face à la déferlante de violence, la cheffe du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a vivement réagi par l'entremise d'une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.

Au Québec, la situation suscite également de multiples réactions, notamment de la part d'Éric Duhaime, qui dénonce la nature d'une manifestation tenue à Montréal en soutien au mouvement français.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle et Patrick Lagacé faire le point, lundi matin.