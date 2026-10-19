Comment expliquer la tension

Alors que les manifestations et les émeutes ont pris une ampleur sans précédent à travers toute la France au cours du week-end, le monde entier s'interroge sur les causes profondes d'un tel déferlement de violence et de destructions.

Selon le chroniqueur Luc Ferrandez, l'explication de cette crise dépasse la simple politique et s'enracine dans un système d'exclusion sociale et culturelle propre à la société française.

Écoutez son coup de gueule, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.