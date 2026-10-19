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Comment expliquer la tension

«La société française, c'est la société qui exclut le plus au monde»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 octobre 2026 09:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«La société française, c'est la société qui exclut le plus au monde»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Alors que les manifestations et les émeutes ont pris une ampleur sans précédent à travers toute la France au cours du week-end, le monde entier s'interroge sur les causes profondes d'un tel déferlement de violence et de destructions. 

Selon le chroniqueur Luc Ferrandez, l'explication de cette crise dépasse la simple politique et s'enracine dans un système d'exclusion sociale et culturelle propre à la société française. 

Écoutez son coup de gueule, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé. 

«La société française, c'est la société qui exclut le plus au monde à mon avis [...] C'est qu'il y a une exclusion culturelle des pauvres par les riches, c'est que tu n'iras jamais dans la catégorie supérieure...»

Luc Ferrandez

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