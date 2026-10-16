Du bœuf aux autos

Comment se compare le coût de la vie au Québec, aujourd'hui, en remontant 50 ans en arrière?

C'est l'exercice auquel s'est plié Alexandre Leblond, en consultant les publicités des journaux du 16 octobre 1976 pour comparer le coût de la vie avec celui d'aujourd’hui, en dollars constants.

Qu'a-t-il constaté? Qu'est-ce qui, en dollars constants, était plus cher et moins dispendieux à l'époque par rapport à maintenant?

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, vendredi à Lagacé le matin.