Téléréalité sud-coréenne: «My AI Partner»

Une nouvelle émission de téléréalité sud-coréenne pousse les limites des relations amoureuses en proposant à des participants humains d'aller en rendez-vous avec des avatars conçus sur mesure par l'intelligence artificielle.

Entre sorties au bowling et séances de karaoké avec ces partenaires virtuels, le concept interroge la capacité des humains à développer de véritables sentiments envers une technologie.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Frédéric Labelle, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Lagacé le matin.