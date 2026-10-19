Le refus du joueur des Red Wings de Detroit Dylan Larkin d'être échangé à Montréal fait des vagues.

Le chroniqueur du Toronto Sun Steve Simmons prend la défense de la formation des Canadiens, qualifiant Larkin d'«idiot» (fool), vantant plutôt la métropole québécoise comme le «plus grand marché de hockey au monde».

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, lundi à Lagacé le matin.

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