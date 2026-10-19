Prix du diesel

Alors que l'inflation pèse sur le portefeuille des ménages, la hausse des coûts du diesel et de l'essence continue d'avoir un impact majeur sur l'industrie des fruits et légumes.

Les produits d'importation, particulièrement les laitues et les bananes, connaissent ou connaîtront des hausses de prix significatives en raison de la rareté et des coûts de transport.

Écoutez le vice-président exécutif de Courchesne Larose, Guy Milette, à ce sujet, lundi, lors de l'émission La commission.

Si les prix de certains produits atteignent des sommets, les légumes racines locaux (carottes, oignons, patates) connaissent une année d'abondance exceptionnelle au Québec, offrant des options plus abordables pour les consommateurs.