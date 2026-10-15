De retour à l'Assemblée nationale

Elsie Lefebvre a fait un retour à l'Assemblée nationale, jeudi, en compagnie de 58 de ses collègues du Parti Québécois.

Il s'agit d'un retour pour elle, quelque 25 ans après sa première élection.

Écoutez Elsie Lefebvre, députée de Berthier, en compagnie de Gino Chouinard.

Absente de l'Assemblée nationale depuis 19 ans, elle souligne l’émotion durant l’assermentation et la confiance des citoyens, tout en évoquant la progression du Parti québécois, passé de 3 à 59 députés sous Paul St-Pierre Plamondon.

L'ex-première ministre Pauline Marois et Jean Royer, ex-chef de cabinet de Jacques Parizeau, vont accompagner les nouveaux députés qui en sont à leure première présence à l'Assemblée nationale.