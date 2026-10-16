Les humeurs de la commission

Le nouveau premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé plusieurs de ses priorités pour son gouvernement, dont celle de prioriser les intentions des citoyens, jeudi, à l'occasion de la cérémonie d'assermentation des députés du Parti Québécois (PQ).

Quels seront les défis du premier ministre? Et qui seront ceux et celles qui formeront le prochain conseil des ministres ?

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, vendredi, à l'émission La commission.