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Les humeurs de la commission

Gouvernement péquiste: un conseil des ministres en mode «réduflation»?

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Entendu dans

La commission

le 16 octobre 2026 13:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Gouvernement péquiste: un conseil des ministres en mode «réduflation»?
Paul St-Pierre Plamondon, nouveau premier ministre du Québec / La Presse Canadienne

Le nouveau premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé plusieurs de ses priorités pour son gouvernement, dont celle de prioriser les intentions des citoyens, jeudi, à l'occasion de la cérémonie d'assermentation des députés du Parti Québécois (PQ).

Quels seront les défis du premier ministre? Et qui seront ceux et celles qui formeront le prochain conseil des ministres ?

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, vendredi, à l'émission La commission.

«Est-ce que le Conseil des ministres de Paul St-Pierre Plamondon sera en mode réduflation? S'il veut vraiment démontrer l'exemple, il va faire comme Jean Charest en 2007, puis il va nommer 18 personnes. Un tout petit conseil des ministres.»

Nathalie Normandeau

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