Élections provinciales

Grâce à Datagotchi, un outil développé par les chercheurs du Centre d'analyse de politiques publiques de l'Université Laval, les propos des chefs politiques en campagne électorale ont été passés au criblage afin de recenser les mots qu'ils emploient le plus fréquemment.

Lors d'un jeu de devinettes improvisé en studio par Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez a réussi un sans-faute en associant chaque série de mots-clés à son chef.

Écoutez Nathalie Normandeau lors de son commentaire éditorial en compagnie de Luc Ferrandez, jeudi midi, à La commission.