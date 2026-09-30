Proposition d'Éric Duhaime

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a soumis l'idée de faire payer les détenus pour leur séjour en prison, mercredi, dans le contexte de la campagne électorale. Cette proposition tient-elle la route?

Écoutez Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, et Jack, ex-détenu, faire le point à ce sujet mercredi, à l'émission La commission.