Proposition d'Éric Duhaime

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a soumis l'idée de faire payer les détenus pour leur séjour en prison, mercredi, dans le contexte de la campagne électorale. Cette proposition tient-elle la route?
Écoutez Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, et Jack, ex-détenu, faire le point à ce sujet mercredi, à l'émission La commission.
«C'est beau comme théorie, mais c'est absurde, c'est impossible à réaliser. Parce que justement, il y a des personnes incarcérées qui n'ont pas de revenu légal. Donc, comment on les fait payer? Est-ce que c'est en les faisant travailler? Si on veut les faire travailler, il va falloir investir aux services correctionnels pour avoir des agents pour les surveiller.»
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