À quoi ressemble l'évolution des intentions de vote depuis la fin du mois d'août?

Selon Philippe J. Fournier, bien que la Coalition Avenir Québec (CAQ) ait connu un bref sursaut au mois d'août avec l'arrivée de Christine Fréchette, le parti a ensuite piqué du nez, profitant légèrement aux conservateurs et aux libéraux plutôt qu'au Parti Québécois (PQ).

Le PQ demeure néanmoins stable en tête avec un plancher estimé à 53 sièges.

Toutefois, pour atteindre le seuil de 64 sièges requis pour former un gouvernement majoritaire, le PQ devra remporter des circonscriptions clés qu'il n'a pas gagnées depuis plusieurs décennies...

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, jeudi midi à La commission.