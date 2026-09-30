 Aller au contenu
Système de tarification dynamique

«McDonald's ne veut pas que ce que je vous raconte ce matin soit public»

par 98.5

0:00
8:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2026 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
«McDonald's ne veut pas que ce que je vous raconte ce matin soit public»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Une enquête de l'agence Reuters révèle que McDonald's investit massivement dans l'intelligence artificielle pour développer un système de tarification dynamique.

En analysant les données géolocalisées et les habitudes des clients via son application, le géant de la restauration rapide cherche à ajuster le prix de ses menus selon l'emplacement, l'heure et la concurrence.

Bien que l'entreprise affirme que l'utilisation de cet outil demeure optionnelle pour ses franchisés, plusieurs d'entre eux subiraient une pression pour l'adopter.

Contrairement à d'autres chaînes de restauration rapide, ce modèle suscite de vives controverses en matière d'équité pour les consommateurs.

Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin

«Avec ces données sur des millions de personnes, ils sont capables de déterminer c'est quoi le prix optimal.»

Alexandre Leblond

Vous aimerez aussi

Conseils financiers en ligne: «Il y a une espèce de no man’s land juridique»
Lagacé le matin
Conseils financiers en ligne: «Il y a une espèce de no man’s land juridique»
0:00
7:50
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
La commission
Enquête du Bureau de la concurrence: des doutes sur les rabais en épicerie
0:00
9:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Crave s'attaque à la Génération Z avec du contenu sur mesure
Rattrapage
De la télé pour ados
Crave s'attaque à la Génération Z avec du contenu sur mesure
Absentéisme du personnel de soutien: «Arrêtons de penser qu'on est à Gaza!»
Rattrapage
Un phénomène en forte hausse
Absentéisme du personnel de soutien: «Arrêtons de penser qu'on est à Gaza!»
Poutine, Trump et l'OTAN: Jean-François Lépine répond à vos questions
Rattrapage
International
Poutine, Trump et l'OTAN: Jean-François Lépine répond à vos questions
Pesticides dans vos petits fruits: devez-vous vraiment vous inquiéter?
Rattrapage
Comment éliminer jusqu'à 40 % des résidus
Pesticides dans vos petits fruits: devez-vous vraiment vous inquiéter?
Abolir la monarchie? «Ça pourrait prendre 10 ans ou 20 ans»
Rattrapage
Le PQ veut le faire
Abolir la monarchie? «Ça pourrait prendre 10 ans ou 20 ans»
Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu
Rattrapage
Itinérance et santé
Soins palliatifs dans la rue: un besoin urgent et méconnu
Monarchie et immigration: Dimitri Soudas critique la stratégie de PSPP
Rattrapage
Élections 2026
Monarchie et immigration: Dimitri Soudas critique la stratégie de PSPP
«À 4 ans de chicane, je propose 4 ans de solutions» -Charles Milliard
Rattrapage
Le chef du PLQ à Lagacé le matin
«À 4 ans de chicane, je propose 4 ans de solutions» -Charles Milliard
Resignés à la défaite: des ministres de la CAQ se confient à Mathieu Boivin
Rattrapage
Le parti en déroute
Resignés à la défaite: des ministres de la CAQ se confient à Mathieu Boivin
Pédicure, panne d'essence et transitions: le bilan insolite de campagne
Rattrapage
Élections 2026
Pédicure, panne d'essence et transitions: le bilan insolite de campagne
La valeur des Canadiens de Montréal grimpe à 3,8 milliards $US
Rattrapage
Canadiens de Montréal
LNH
La valeur des Canadiens de Montréal grimpe à 3,8 milliards $US
Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «électoral» | L’énigme du mercredi 30 septembre
Un Cyrano dépoussiéré et moderne à voir au Rideau Vert
Rattrapage
Benoît McGinnis brille
Un Cyrano dépoussiéré et moderne à voir au Rideau Vert
«Grosso modo, les francophones sont d'accord avec la loi 21»
Rattrapage
Laïcité et position inconfortable du PLQ
«Grosso modo, les francophones sont d'accord avec la loi 21»