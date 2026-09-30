Une enquête de l'agence Reuters révèle que McDonald's investit massivement dans l'intelligence artificielle pour développer un système de tarification dynamique.

En analysant les données géolocalisées et les habitudes des clients via son application, le géant de la restauration rapide cherche à ajuster le prix de ses menus selon l'emplacement, l'heure et la concurrence.

Bien que l'entreprise affirme que l'utilisation de cet outil demeure optionnelle pour ses franchisés, plusieurs d'entre eux subiraient une pression pour l'adopter.

Contrairement à d'autres chaînes de restauration rapide, ce modèle suscite de vives controverses en matière d'équité pour les consommateurs.

Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.