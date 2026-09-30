Proposition de Climat Québec

Face aux coûts colossaux des grands projets de transport, le parti Climat Québec propose d'exploiter et de rehausser le réseau ferroviaire existant plutôt que d'investir dans un projet de TGV.
Le parti soutient qu'il serait possible de relier Montréal et Québec en 1 h 30 pour 1,65 milliard de dollars, tout en créant un véritable réseau de trains régionaux à travers la province.
Écoutez la cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, candidate aux élections dans la circonscription de Champlain faire le point sur cette proposition, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«En fait, c'est d'exploiter les rails existants qui sont sous-utilisés. Il faut investir pour rehausser la qualité parce qu'ils ne sont pas en état d'accueillir des locomotives qui vont à 180 km/h en ligne droite. Il faut aussi investir pour acheter des locomotives, et rénover ou construire les gares qui ont été détruites et donner la priorité aux passagers.