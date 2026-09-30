Proposition de Climat Québec

Face aux coûts colossaux des grands projets de transport, le parti Climat Québec propose d'exploiter et de rehausser le réseau ferroviaire existant plutôt que d'investir dans un projet de TGV.

Le parti soutient qu'il serait possible de relier Montréal et Québec en 1 h 30 pour 1,65 milliard de dollars, tout en créant un véritable réseau de trains régionaux à travers la province.

Écoutez la cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, candidate aux élections dans la circonscription de Champlain faire le point sur cette proposition, mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.