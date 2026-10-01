La maltraitance financière constitue la forme de maltraitance la plus prépondérante chez les personnes aînées au Québec, comme elle représente près de 70% des cas signalés au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Geneviève Mottard, présidente et cheffe de la direction de l’Ordre des CPA du Québec, souhaitait profiter de la Journée internationale des personnes aînées pour tirer la sonnette d'alarme sur cette réalité souvent méconnue.

Écoutez son intervention jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.