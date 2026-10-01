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Journée internationale des personnes aînées

Aînés: «Près de 70% de la maltraitance est financière» -Geneviève Mottard

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Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2026 14:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Aînés: «Près de 70% de la maltraitance est financière» -Geneviève Mottard
Journée internationale des personnes aînées: «Près de 70% de la maltraitance est financière» -Geneviève Mottard / Adobe Stock

La maltraitance financière constitue la forme de maltraitance la plus prépondérante chez les personnes aînées au Québec, comme elle représente près de 70% des cas signalés au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Geneviève Mottard, présidente et cheffe de la direction de l’Ordre des CPA du Québec, souhaitait profiter de la Journée internationale des personnes aînées pour tirer la sonnette d'alarme sur cette réalité souvent méconnue.

Écoutez son intervention jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Si vous lisez les rapports du ministre de la Santé et des Services sociaux, près de 70% des cas de maltraitance de nos aînés sont de la maltraitance financière.»

Geneviève Mottard

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