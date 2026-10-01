Élections provinciales 2026

Les discussions sur les relations Québec-Ottawa ont pris une plus grande place, en cette fin de campagne électorale.

Paul St-Pierre Plamondon promet de collaborer avec le gouvernement fédéral à condition que le Québec soit respecté, tandis que Mark Carney réaffirme la volonté d'Ottawa de travailler dans un esprit de fédéralisme coopératif.

Les commissaires posent la question: la confrontation avec le gouvernement fédéral est-elle parfois nécessaire pour défendre les intérêts du Québec?

Ou, au contraire, est-ce qu'un climat de tension permanente et la menace d'un référendum risquent de décourager les investisseurs et d'épuiser la population?

Écoutez le débat sur ces questions, jeudi après-midi à La commission.